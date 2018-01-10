Сотрудники ГУФСИН нашли в кармане ребенка наркотики, которая его мама хотела передать одному из осужденных, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ведомтсва по Приморскому краю.

Их обнаружили при досмотре вещей посетителей, прибывших на долгосрочное свидание. Контейнер с запрещенным веществом мать трехлетнего малыша спрятала в кармане его куртки.

Экспертиза подтвердила предположения сотрудников ГУФСИН, возбуждено уголовное дело, теперь гражданке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жестокая кара настигнет наркоторговцев в воинских частях.

Таисия Масина







