В России сокращаются должности в дорожно-патрульной службе и в территориальных ГИБДД, сообщает Deita.ru.

Предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установили в количестве 894 871. Сотрудников же на 10 тысяч больше.



Общая численность сотрудников ГИБДД по всей стране сейчас составляет порядка 55 тысяч человек. Сокращение на 10 тысяч - это почти 18 процентов. То есть почти каждая пятая должность вылетит из штатного расписания.



Предполагается, что численность сотрудников на дороге можно сократить, потому что выявлением нарушений все больше занимается электроника, различные камеры фотовидеофиксации. Но пьяных водителей, а также лихачей на дорогах эта техника отлавливать не может, Равно как не умеет она гоняться за угонщиками и преступниками - пишет "РГ".



Отметим, что и в Приморье с его территорией камеры стоят далеко не везде. Многие люди так и не привыкли составлять европротоколы на ДТП без пострадавших, часами ожидая прибытие сотрудников.

Михаил Грач