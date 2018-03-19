Военнослужащему воинской части 16871, дислоцированной в селе Камень-Рыболов Приморского края, назначено наказание, сообщает DEITA.RU.

29 октября 2017 года в районе 92 километра автомобильной дороги «Михайловка Турий Рог» солдат предъявил сотрудникам дорожно-патрульной службы подложный документ – свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль «Toyota Mark Х» который был ввезен в Российскую Федерацию в виде запасных частей, в связи с чем не мог быть установленным порядком поставлен на регистрационный учет.

Уссурийским гарнизонным военным судом солдат признан виновным и оштрафован на 25 000 рублей.

Михаил Грач