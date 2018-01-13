В Сети появилось видео, на котором запечатлен солдат, который якобы "спалил" БТР стоимостью более 28 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Солдат хотел разогреть консервы на костре, но из-за сухой травы случайно уничтожил БТР и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей. Ролик опубликован на YouTube.

По некоторой информации, решением Астраханского гарнизонного военного суда ему было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Инцидент произошел в мае 2017 года.

Виктор Бруевич