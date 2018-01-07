С 1 января 2018 года вступил в силу новый закон об отходах производства и потребления, сообщает Deita.ru. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодаря новому закону значительно упростится раздельный сбор мусора. Гражданам предстоит научиться разделять пищевые и загрязненные пищей отходы, от твердых бытовых коммунальных отходов, которые годятся во вторичную переработку. Так, в отдельный контейнер «полетят» стекло, бумага, пластик, металлы.

Кроме того, согласно данному документу жители населенных пунктов начнут принимать активное участие в решении, где же будет располагаться новая свалка или мусоросжигательный завод.

На данный момент на регионы возложена главная задача — выбрать регионального оператора, который займется мусорным вопросом. В 21-м регионе задача выполнена, остальным эта работа еще предстоит. Оператора необходимо выбрать до мая 2018 года.

Отметим, в новом законе по-прежнему остаются «белые пятна». Не понятно, что станет с мусоропроводами в многоэтажных домах, которые должны будут принимать только один вид отходов. Также остается открытым вопрос: а что будет, если один пакет пищевых отходов попадет в контейнер с твердыми отходами. Все, огромная гора мусора не годится во вторичную переработку? Эти и некоторые другие вопросы предстоит еще решить на законодательном уровне.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, президент России Владимир Путин призвал навести порядок в вопросе утилизации ТБО. Так, президент указал, что в случае закрытия полигона, нельзя свозить мусор к домам людей. Объявленный год экологии хоть и движется к завершению, но бюджетные миллиарды на реализацию природоохранных проектов продолжают выделяться. Только в 2017 году на эти цели было истрачено порядка 105 миллиардов рублей. Параллельно с этим продолжается запуск реформы системы управления отходами, которая в 2019 году должна начаться по всей стране. Приморский край в числе первых уже приступил к ее внедрению. Как уточнил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, акцент в первую очередь будет сделан на внедрении раздельного сбора и вторичной переработки отходов.

Екатерина Лапкина