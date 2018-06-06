Президент России Владимир Путин подписал несколько законов. Так, теперь получить компенсацию за оплаченный тур, если туроператор не сможет выполнить свои обязательства, станет проще, сообщает DEITA.RU.

Поправки в закон об основах туристcкой деятельности четко определяют дату наступления страхового случая. Ответственность всех туроператоров застрахована. Если сам туроператор публично не заявил о прекращении своей деятельности, датой наступления страхового случая будет считаться день принятия уполномоченным органом исполнительной власти решения об исключении туроператора из реестра туроператоров.

Определиться с оператором тоже станет намного проще, так как они обязаны формировать фонды финансового обеспечения своих обязательств. Теперь размеры этих гарантий будут публиковаться на сайте ассоциации "Турпомощь", где любой желающий сможет сравнить фонды и обратиться в надежную туркомпанию.

Помимо этого, средства резервного фонда туроператоров и фондов персональной ответственности туроператоров разрешили хранить на депозитах с начислением процентов. .

Отметим, закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Ирина Петрова