Новогодние каникулы неминуемо близятся к своему логическому завершению: эйфория праздника сменяется усталостью и леностью от утомительного «ничегонеделания». Самое время привести свой организм в тонус, подготовив его к неминуемо приближающимся трудовым будням. Пожалуй, лучший способ — спорт и активный отдых. Ну, а те, кто все ещё желает понежиться в домашней атмосфере, не желая «травмировать» себя дополнительными нагрузками, может зарядиться спортивным духом с экранов своих устройств.

Просмотр какой-либо киноленты из специальной подборки Deita.ru Топ-8 лучших фильмов про спорт точно поможет пробудить тягу к новым свершениям. И не факт, что после просмотра вам незамедлительно захочется «с понедельника» начать заниматься спортом, но мотивации вершить, творить и действовать точно прибавится.

8. «Невидимая сторона»

Основанная на реальных событиях добрая история о том, как благополучная белая семья Туи, приняла чернокожего парня из неблагополучной семьи. И не только привязалась к нему, но и поверила, что из необразованного подростка, ещё недавно бесцельно скитавшегося по улицам может выйти спортивная звезда — профессиональный игрок регби.

Фильм про то, как важно получать поддержку от близких людей. Ради них, тех, кто продолжает верить в тебя, даже, когда ты сам опустил руки, стоит упорно работать над собой и идти к заветной цели.

Отличный образ героини Сандры Буллок, отмеченный премиями Оскар и Золотой Глобус за лучшую женскую роль.

7. «Гонка»

Какой русский не любит быстрой езды? Скорости и драйва в этой истории про золотое время «Формулы-1» предостаточно. Как и завораживающих своей мощью гоночных машин.

В картине рассказывается о реальном противостоянии двух королей трассы Ники Лауды и Джеймса Ханта в сезоне-1976. Два непримиримых соперника в истории гонок доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах гонщикам, в лучшем случае может стоить карьеры — в худшем самой жизни.

Фильм про то, что даже «король» может сойти с дистанции, про то, что даже после падения может появиться последний шанс на возвращение в строй.

Сильные мужские образы Даниэля Брюля и Криса Хемсворта. Относительно последнего зрители, точно позабудут про привычный облик бога Тора из отряда Мстителей.

6. «Легенда № 17»

Фильм режиссера Николая Лебедева бесспорно стал самой знаковой отечественной картиной о спорте. А сыгравший главную роль Данила Козловский вмиг превратился в одного из самых обласканных актеров отечественного кинематографа. Правда, общаться пришлось не к нынешнему, а все же к великому советскому наследию, богатому на легенды.

Одна из них Валерий Харламов – звезда мирового хоккея, выступавший под номером 17. Он мечтал сыграть против тех, кому не было равных, — сборной Канады. Несмотря на полученную травму после автокатастрофы, он смог восстановиться и выйти на лед 2 сентября 1972 года в Монреале. Именно тогда сборная СССР, которой весь мир предрекал поражение от профессионалов НХЛ, словно катком прошлась по канадцам, разгромив их со счетом 7:3. Это была Суперсерия СССР — Канада. Это были легенды.

5. «Триумф»

Ещё одна кинолента о том, что одержимость своей целью — главный ключ к успеху. К последнему прийти удается не скоро, спотыкаясь о препятствия, неудачи, насмешки окружающих, но если вы одержимы, то нужный результат придет к вам, непременно.

Фильм рассказывает историю 20-летнего гольфиста Франсиса Уиме, которого все считали несчастным аутсайдером, а он возьми и разгроми непобедимого чемпиона Гарри Вардона на US Open в 1913 году.

4. «Человек, который изменил все»

Отличный актерский ансамбль — Брэд Питт, Джона Хилл и Филипп Сеймур Хоффман. Мотивирующая история о Билли Бине – некогда талантливого и перспективного игрока в бейсбол, но так и не проявившего себя на поле. Сегодня он генеральный менеджер бейсбольной команды, пытающийся победить с ней на чемпионате. Все бы ничего, но у них почти нет шансов на удачное выступление. Финансовые сложности не позволяют приобрести топовых игроков, а нынешние не особо горят желанием играть. Но однажды Билли понимает, как это можно исправить, начинает все менять и... становится человеком изменившим все.

3. «Тренер Картер»

Фильм о том, как тренер школьной команды по баскетболу, которая не потерпела ни одного поражения, вдруг запретил игрокам выходить на площадку и тренироваться, пока они не начнут хорошо учиться.

Реальная история происшедшая в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Беспрецедентное, но непреклонное решение тренера, вызвало одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Однако тренер Картер уверен, сила не только лишь в мышцах, но и в знаниях.

2. «Их собственная лига»

Женщина в бейсболе — не более чем нелепая случайность, вызывающая лишь снисходительную усмешку. Именно так думал Джимми Дуган — бывший бейсболист, чьи славные дни в Большой Лиге уже миновали. Когда его приглашают тренером в женскую бейсбольную лигу, созданную в 1943 году, когда все мужчины были на войне, ничего кроме раздражения, вперемешку со злым сарказмом и пофигизмом, эта затея у него не вызывает. Но видя отчаянное стремление и решительность своих подопечных, он забывает о своем пессимизме и обретает уверенность в себе и своей команде.

1. «Движение вверх»

Этот фильм настоящий пред- и посленовогодний подарок не только любителям баскетбола, но и всем ценителям действительно, стоящего кино: настоящего, живого, захватывающего, искреннего и запоминающегося. Отрадно, что все эти эпитеты применимы к продукту отечественного кинематографа. Кто бы мог подумать? Оказывается можно снять отличное кино без поражающих воображение бюджетов, навязанной и вездесущей предпремьерной рекламы. Без пошлых сцен и тупых шуток. Без заезженных звёзд Камеди Клаб, КВН и Дома-2. И даже...без Данилы Козловского!

Фильм рассказывает о казавшейся невероятной невозможной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-72. Это кино про то, о чем никто (кроме одного советского тренера) не мог даже помыслить — впервые за 36 лет была повержена несгибаемая баскетбольная сборная США.

История о трёх секундах потрясших мир, именно столько оставалось советским баскетболистам до триумфа!

«Движение вверх» — это про желание жить, про борьбу, поражения и успех, про настоящий спорт и настоящих людей. Такое нужно смотреть, такое необходимо снимать!

Андрей Горюнов