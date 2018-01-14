Корабли из Крыма, которые Россия готова передать Украине, запечатлели на видео, сообщает DEITA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские корабли, оставшиеся в Крыму после присоединения полуострова к России, пребывают «в плачевном состоянии». Видео полностью подтвердило слова главы государства.

Отметим, Москва готова передать Киеву всю его военную технику, в том числе вышеупомянутые корабли, а также десятки боевых самолетов.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об окончательном прощании с Россией.

Такое заявление он сделал в сообщении в Twitter. «Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», - написал он.

Екатерина Лапкина