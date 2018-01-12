В Японии несколько сотен человек провели ночь в поезде, застрявшем в пути из-за снежных заносов, сообщает DEITA.RU.

Как передает ТАСС, состав следовал из Ниигата в Нагаоку и остановился между двумя станциями, до каждой из которых около 300 метров.

Пассажиры решили не выходить ночью на улицу. К утру им доставили воду и еду. Несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы. Добавим, что из-за непогоды в пути застряли еще три состава.

Снегопады обрушились на западное побережье Японии. В префектуре Ниигата количество выпавших осадков в несколько раз превышает годовую норму. В некоторых местах снежный покров составляет 2,5 метра.

Ранее DEITA.RU сообщало, на что Япония потратит рекордную сумму в 2018 году.

Виктор Бруевич