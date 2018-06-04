Более ста домов во Владивостоке окажутся обесточены во вторник, 5 июня, сообщает DEITA.RU.

Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 в трех районах - Первомайском, Первореченском и Советском.

Первомайский район

Каштановая ул. 5

Кипарисовая ул. 14, 18, 20

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 30, 30Б, 30В, 30Г, 36, 36Б

Аллилуева ул. 3, 5

Вострецова ул. 4

Жигура ул. 18, 20, 22, 22А, 24

Ильичева ул. 10, 11, 15, 8

Котельникова ул. 18

Печорская ул. 10, 12

Советский район

Восточная 4-я ул. 75

Докучаева ул. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25

Поленова ул. 10, 11, 12

Пригородная 1-я ул. 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Репина ул. 5

Сурикова ул. 10, 11, 12, 13, 14, 8, 36, 18, 40, 24, 20, 44, 26, 30, 28, 7

Шишкина ул. 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 62, 62А, 66, 68, 70, 72, 57

Шоссейная 1-я ул. 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 41

Шоссейная 2-я ул. 34, 36, 38, 40

Таисия Масина