В 2017 году нарушителей земельного законодательства в Приморском крае оштрафовали почти на 8 миллионов рублей, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Росреестра по Приморскому краю.

Ведомство подвело итоги деятельности за минувший год сфере исполнения государственной функции по государственному земельному надзору. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 7,8 миллиона рублей. С учетом ранее наложенных штрафов всего взыскано более 6,9 миллиона рублей. К принудительному взысканию в ФССП России предъявлены постановления на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

За год проведено 1853 проверок соблюдения земельного законодательства в отношении различных категорий граждан, бизнесменов и органов местного самоуправления. Кроме того, проведено 452 административных обследования земельных участков.

Отметим, по сравнению с итогами 2016 года количество проведенных проверок уменьшилось на 15,6 процентов.

По результатам осуществления надзорных мероприятий выявлено 562 нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Сотрудниками управления составлен 671 протокол об административном правонарушении. Самое распространенное правонарушение — самовольное занятие земельных участков.

Екатерина Лапкина