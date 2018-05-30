Жители города Артем в Приморье стали жертвами мошенника, который находясь в тюрьме, смог обмануть граждан на 400 тысяч рублей, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Установлено, что злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже металлических контейнеров стоимостью 45-65 тысяч рублей. Люди перечисляли ему на банковскую карту деньги, но взамен ничего не получали. В итоге обманутые покупатели обратились в полицию.

Личность подозреваемого установили достаточно быстро - им оказался мужчина, отбывающий наказание за преступление имущественного характера.



Доказано восемь эпизодов мошенничества с использованием интернета. Возбуждены уголовные дела, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Таисия Масина