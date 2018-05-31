Жители трех районов Владивостока останутся без электричества в пятницу, 1 июня, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Речь идет о Первомайском, Советском и Фрунзенском районах, где отключения пройдут в связи с плановыми работами по ремонту и диагностике электросетей.

По данным городских служб света не будет с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:

Первомайский район (23)

50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26, 28

Вилкова ул. 11, 20, 3, 5, 7, 9

Добровольского ул. 39

Матросова ул. 1, 11, 13, 1А, 3, 5, 7, 9

Сахалинская ул. 53, 55, 57, 59, 61

Советский район (124)

Васильковая ул. 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35

Восточная 4-я ул. 75

Докучаева ул. 22, 23, 24, 25

Карла Маркса ул. 101, 103, 116, 118, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Клары Цеткин ул. 25, 27, 30, 32, 34, 36

Надеждинская ул. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Находкинская ул. 10, 2, 17, 7, 19, 5, 9, 13, 1, 7Б, 10Б, 21Г, 12, 21Б

Порт-Артурская ул. 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 133, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Пригородная 1-я ул. 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Стахановская ул. 19

Чугаева пер. 4, 6, 7, 8

Хвойная ул. 18, 5, 12, 2, 10

Калиновая ул. 14, 12, 3, 8, 5

Сливовая ул. 9

Анучинская ул. 83, 85

Фрунзенский район (2)

Крыгина ул. 16

Рылеева ул. 8

Таисия Масина