Очки и линзы в современном мире – это не только средства коррекции зрения, но и важный аксессуар. Корреспондент «Deita.ru» пообщался с оптометристом, человеком, который может помочь вам скорректировать зрение с помощью линз или очков, Натальей Литвиновой. Наталья работает в оптике, поэтому рассказала, как подобрать очки, какие они бывают, чему отдать предпочтение – очкам или линзам, о том, как часто нужно проверять зрение, и о том, из чего складывается стоимость очков.

Наталья, какой у вас опыт работы в оптометрии и какое для этого требуется образование?

Образование обязательно должно быть начальное медицинское. И должен быть сертификат оптометриста. Именно в оптике у меня стаж уже лет 15 точно.

Расскажите, пожалуйста, как подобрать себе очки?

Надо сходить к доктору, выписать рецепт. Или обратиться в оптику. Когда приходит клиент, мы уточняем, есть ли у него рецепт или требуется его сделать. Если рецепт есть, значит, мы с этим рецептом идем сразу выбирать оправу. Если рецепта нет, клиент приглашается в кабинет на диагностику зрения. Когда делаем рецепт, опрашиваем, для чего нужны очки, как клиент собирается их использовать: для работы за компьютером или для вождения машины, для повседневного ношения или только для того, чтобы что-то вблизи почитать. И уже исходя из этого, мы даем какие-то советы по линзам, которые подошли бы этому человеку, с каким-то определенным покрытием, например, с для компьютера или может ему нужны фотохромные линзы, если он часто бывает на открытом воздухе и при открытом попадании ультрафиолета. Есть также специальные очки для вождения машины, есть специальные линзы для ночного вождения. Вариантов очень много.



Вы упомянули про специальные очки для вождения. Какие очки нужны для вождения и для вождения в ночное время?

У этих очков специальное покрытие. Во-первых, есть специальные фотохромные линзы, которые темнеют именно за лобовым стеклом, то есть не при прямом попадании ультрафиолета, а когда есть преграда в виде лобового стекла. Обычные фотохромные линзы в этом случае не работают, для этого есть специальный фотохром. Во-вторых, есть линзы для вождения в солнечную погоду, они с эффектом поляризации, то есть они убирают блики от солнца, от воды. И сейчас появились новые линзы, в которых можно «увидеть ночью серую кошку на сером асфальте», то есть у этой линзы такие оптические свойства, она повышает контрастность изображения.



На что стоит обратить внимание при подборе оправы?

Таких прям критериев нет. Мы больше придерживаемся того, что нравится клиенту, мы спрашиваем, какие у него предпочтения: цвет оправы, металлическая она должна быть или пластмассовая. Если это первые очки и человек не может определиться, тогда мы начинаем мерить и те и другие варианты. Еще мы подбираем так, чтобы оправа была не уже лица, но, опять же, сейчас очень модны круглые оправы, так вот, они все уже лица, поэтому нельзя сказать, что вообще любая оправа должна быть шире, чем лицо, или соответствовать границам лица. Главное, чтобы оправа нравилась, чтобы в ней было удобно, и чтобы она имела правильную посадку. Опять же, это зависит еще от того, какие линзы мы предлагаем. Если у человека, например, зрение минус 5, естественно, мы порекомендуем ему более утонченные линзы, полегче. Если мы предлагаем клиенту линзы прогрессивные, то имеет большое значение посадка оправы. Смотрим, как она должна правильно сидеть, исходя из медицинских показаний.



А что такое прогрессивные линзы?

Прогрессивные линзы – это линзы, в которых человек получает возможность видеть хорошо на трёх расстояниях: он может смотреть вдаль, видит вблизи и хорошо видит в зоне компьютера.



Что приобрести, чтобы глаза не уставали от компьютера?

Желательно сделать очки со специальным покрытием. Это покрытие будет блокировать вредный сине-фиолетовый спектр, который излучает монитор. Соответственно, глаза будут меньше уставать, не будет ощущения песка в глазах, они не будут так краснеть. И эти линзы еще повышают контрастность на мониторе.



Что лучше носить: очки или линзы? Есть ли рекомендации, или оба варианта хороши?

В идеале, это всё должно совмещаться. Так же как нельзя пользоваться только контактными линзами, в какой-то ситуации нельзя пользоваться только очками. Например, контактные линзы нельзя носить при каких-то воспалительных процессах в глазах, при простудных заболеваниях, например, ОРЗ, ОРВИ. И так же очки нельзя носить при занятиях определенными видами спорта. Все современные средства коррекции зрения можно совмещать.

Наталья, еще очень часто на улицах женщины носят солнцезащитные очки зимой или, например, осенью. Они правильно поступают? Солнцезащитные очки стоит носить не только летом?

Да, совершенно верно, можно носить не только летом. Ведь эти очки защищают от ультрафиолетового излучения, а ультрафиолет у нас ведь не только летом, но и зимой может быть. Солнечная погода и зимой, и осенью может быть – в любое время года. И потом, иногда кто-то надевает солнцезащитные очки, потому что не накрашенный вышел, у кого-то индивидуальная реакция на ветер, на мороз даже бывает. И плюс, как раз еще идет защита от ультрафиолета. Почему бы нет.



Из чего складывается стоимость очков?

Стоимость очков складывается из стоимости оправы, стоимости линз и стоимости изготовления, то есть работы мастера.



Сколько раз в год необходимо проверять зрение?

Вообще рекомендуется раз в полгода для тех, у кого плохое зрение. Для тех, у кого хорошее зрение, просто перепроверяться можно раз в год.

Влада Золотова



