Комитет Государственной Думы не поддержал идею приравнять совместное проживание в течение пяти лет к законному браку, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил глава комитета Павел Крашенников.

По его словам, законопроект предлагает мужчину и женщину, проживающих вместе не менее пяти лет, признать состоящими в фактическом браке. А если у пары есть общий ребенок, то для признания их отношений фактическим браком, нужно прожить вместе всего два года.

При этом главные условия — это фактическое проживание вместе и ведение общего хозяйства. При их соблюдении отношения должны были быть приравнены к брачным. А значит, у мужчины и женщины появились бы права и обязанности, предусмотренные семейным и гражданским кодексами.

Однако даже в зарегистрированном браке могут не наблюдаться вышеописанные условия — супруги могут жить в разных городах или даже в разных странах и не вести совместное хозяйство длительное время. Более того, принятие данного закона сильно нарушает права граждан.

Екатерина Лапкина