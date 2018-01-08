Владивостокский баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» победил московских армейцев из ЦСКА-2 со счетом 77:70, сообщает «Deita.ru».

В первой половине армейцы почти с двукратным преимуществом выиграли подбор, вдвое лучше попадали «трешки», но выходили вперед всего один раз – за 15 секунд до большого перерыва, когда Кондаков два раза подряд попал из-за «дуги», но Кривошеев в последней атаке перед большим перерывом добил с сиреной – 34:33.

Преимущество «Спартака» в первой половине достигало максимум 5 очков, а во второй доходило и до 12, но ЦСКА-2 показывал «зубы», агрессивно защищался и хорошо попадал с периметра. В концовке матча гостям принес пользу зонный прессинг, разница в счете сократилась до 4 очков – 68:64, но против «зоны» две «трешки» попал Матеюнас, в быстром нападении забил Заряжко, и уже тактика фола на последней минуте не могла помочь команде Андрея Мальцева догнать «Спартак-Приморье». Вторая игра владивостокцев и московских армейцев состоится 9 января, начало в 19:00.



На послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павелич заявил: «Сколько бы раз мы не отрывались, соперник все время возвращался в игру. Тяжелая победа, но уже сейчас надо готовится к этому же сопернику, с которым мы играем уже через два дня».

Дмитрий Санников