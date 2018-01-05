Хабаровские спасатели вывели из леса шестерых потерявшихся туристов, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

В Хабаровский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России в г. Комсомольске-на-Амуре поступило сообщение о том, что в районе турбазы «Мишкина берлога» в лесу потерялась группа из 6 человек. По предварительной информации, автомобиль пострадавших застрял в снежном заносе, люди решили пешком идти до населенного пункта, который по их расчетам находился в нескольких километрах. Но когда поняли, что сил не хватит, а ночью в лесу можно просто-напросто замерзнуть, обратились за помощью к спасателям. К счастью, сотовая связь работала.

Для проведения поисковых мероприятий в указанный район выехали спасатели Хабаровского ПСО в составе 3 человек с необходимым снаряжением. Поисковые мероприятия продолжались около 2 часов.

Спасатели нашли потерявшихся в лесу примерно в 5 км. от дороги, по которой возможно движение на автомобиле.

- Медицинская помощь никому не потребовалась, но все пострадавшие нуждались в отдыхе, они практически выбились из сил, - рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского ПСО МЧС России. - В своем автомобиле спасатели к 17.00 эвакуировали пострадавших в поселок Хурбу.

Дмитрий Санников