15 Январь 2018, 02:17
Специалисты рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет
Специалисты из Боннского университета выяснили, что
употребление фастуфуда заставляет иммунную систему работать в режиме
"чрезвычайного положения", сообщает DEITA.RU.
В статье, опубликованной в научном журнале Cell, говорится, что это может повлечь за собой появление аллергий, аутоиммунных заболеваний и диабета. Статья об этом опубликована в научном журнале Cell.
Исследователи отмечают, что регулярное употребление вредной еды в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее.
Виктор Бруевич