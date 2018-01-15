Специалисты из Боннского университета выяснили, что употребление фастуфуда заставляет иммунную систему работать в режиме "чрезвычайного положения", сообщает DEITA.RU.

В статье, опубликованной в научном журнале Cell, говорится, что это может повлечь за собой появление аллергий, аутоиммунных заболеваний и диабета. Статья об этом опубликована в научном журнале Cell.

Исследователи отмечают, что регулярное употребление вредной еды в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее.

Виктор Бруевич