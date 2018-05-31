Оперная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые представит спектакль «Мавра» в Санкт-Петербурге, сообщает DEITA.RU. Выступление состоится 2 июня на сцене Концертного зала Мариинского театра в культурной столице.

Как рассказала пресс-секретарь Приморской сцены Мариинского театра Вита Чушкина, одноактная комическая опера «Мавра» Игоря Стравинского поставлена по мотивам известной поэмы Александра Пушкина «Домик в Коломне». Постановка Вячеслава Стародубцева предлагает решение в духе знаменитых русских водевилей с переодеваниями.

Постановка делится на несколько частей — музыкальные сменяются разговорными, тексты для которых фактически взяты из поэмы. Комментирует все оперные события загримированный под Александра Сергеевича Пушкина участник постановки.

Украшением вечера станет выступление юной пианистки Александры Довгань — лауреата и обладательницы Гран-при II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Прозвучит «Детский альбом» Петра Чайковского.

Для справки

Режиссёр-постановщик спектакль «Мавра»— Вячеслав Стародубцев.

В главных партиях: Анастасия Кикоть (Параша), Лаура Бустаманте (Соседка), Ирина Колодяжная (Мать), Всеволод Марилов (Гусар).

За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков.

Екатерина Лапкина