Поезд
Источник изображения: «Deita.ru»

Житель Приморского края похитил 320 килограммов чугуна у иностранной компании, об этом  «Deita.ru» сообщили в пресс-службе УТ МВД России на транспорте.

Он вынес из полувагона  грузового поезда, стоящего на станции  Новошахтинская 25 слитков нелегированного чугуна, погрузил  их  в личный автомобиль и отвез в пункт приема металлолома. Полученные деньги он потратил на бытовые нужды.

Когда злоумышленника задержали, он объяснил, что идея хищения возникла спонтанно, после того, как увидел в прибывшем вагоне слитки. Свой поступок мужчина пытался оправдать тем, что  на данный момент не имеет работы и нуждается в деньгах. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту кражи. Задержанному грозит лишение свободы на срок до двух лет. 

Напомним, ранее  «Deita.ru» сообщало, что мошенница хотела разжиться за счет железной дороги в Приморье.

Таисия Масина