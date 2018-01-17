Житель Приморского края похитил 320 килограммов чугуна у иностранной компании, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе УТ МВД России на транспорте.

Он вынес из полувагона грузового поезда, стоящего на станции Новошахтинская 25 слитков нелегированного чугуна, погрузил их в личный автомобиль и отвез в пункт приема металлолома. Полученные деньги он потратил на бытовые нужды.

Когда злоумышленника задержали, он объяснил, что идея хищения возникла спонтанно, после того, как увидел в прибывшем вагоне слитки. Свой поступок мужчина пытался оправдать тем, что на данный момент не имеет работы и нуждается в деньгах.



На данный момент возбуждено уголовное дело по факту кражи. Задержанному грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мошенница хотела разжиться за счет железной дороги в Приморье.

Таисия Масина







