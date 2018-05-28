Столица Приморья в седьмой раз присоединилась к международной акции Сбербанка, которая прошла в 56 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. В этом году Зеленый марафон «Бегущие сердца» во Владивостоке, несмотря на пасмурную погоду, собрал более 2000 человек. Более 650 из них вышли на старт, в том числе дети от трех лет и старше.

– Бежать было тяжело, иногда мерзли руки, погода не особо порадовала нас в этот день, но от этого мероприятие не стало хуже. Зеленый марафон – практически единственный бесплатный забег в городе, участвуем в нем не первый год, и всегда только положительные эмоции, – делились участники взрослого забега.





Взрослые пробежали традиционную дистанцию 4,2 километра, дети – 1 километр. Перед стартом всех собравшихся в течение трех часов развлекали с помощью различных активностей: полюбившиеся уже многим жителям города скачки на надувных лошадях, гигантская дженга, твистер, качели, батуты, аквагрим, парк гироскутеров – все развлечения были бесплатными. Дополнили праздник концертные номера чирлидеров, песенных и танцевальных коллективов. Одними из самых зрелищных стали показательные выступления 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота: солдаты демонстрировали небывалые возможности, разбивая руками кирпичи, ломая горящие палки об спины, вступая друг с другом в рукопашный бой.







Одним из постоянных партнеров забега, как и в прошлые годы, выступила администрация Владивостока. Всех участников праздника поприветствовала заместитель главы города Наталья Мальцева.





– Зеленый марафон был все-таки первым среди событий, которые пропагандировали массовые занятия беговым спортом во Владивостоке. Сегодня это целая цепь мероприятий. Очень важно, что администрация может создавать условия для того, чтобы у жителей был выбор в пользу здорового образа жизни, в пользу активного отдыха вместе с коллективами и семьями, - отметила Наталья Мальцева.





В очередной раз мероприятие Сбербанка поддержали ведущие спортсмены города. Так, старт детскому забегу дал мастер спорта, чемпион мира, многократный чемпион Европы, многократный чемпион Всемирных игр по легкой атлетике среди полицейских Станислава Мироненко. Он пожелал ребятам, чтобы старт Зеленого марафона стал для них стартом спортивной жизни.

После того, как все финишировали на центральной площади Владивостока, судьи подвели итоги, а организаторы наградили лучших бегунов в восьми номинациях:

– мужчины и женщины от 18 лет и старше;

– мужчины и женщины от 18 лет и старше – сотрудники Сбербанка;

– работники СМИ и пресс-служб;

– самый старший участник забега/самая старшая участница забега;

– дети от 3 до 7 лет;

– дети от 8 до 10 лет;

– дети от 11 до 14 лет;

– дети от 15 до 17 лет.

Самым старшим участником забега стал 78-летний Александр Нестеренко, который не пропустил еще ни одного Зеленого марафона.

– Я участвую в Зеленом марафоне все семь лет, что он проводится. Спасибо Сбербанку за то, что организовали это мероприятие, подарили нам такой позитив. Думаю, что этот забег для меня не последний, – поделился впечатлениями Александр Нестеренко.





В этом году участники Зеленого марафона «Бегущие сердца» во Владивостоке смогли внести пожертвования в фонд «Обнаженные сердца». Стойка, где можно было перевести средства с помощью QR-кода или терминала Сбербанка, в течение всего деньги стояла на центральной площади. Десятки человек пожертвовали средства на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми. Всего же во всех городах, где проходил Зеленый марафон, удалось собрать более 53 млн рублей в поддержку добрых дел.

Михаил Грач