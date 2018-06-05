Пропаганда спорта и здорового образа жизни остается в приоритетах руководства Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.

С летними каникулами данное направление приобретает особую актуальность, ведь школьные каникулы — это масса свободного времени, которое надо провести с пользой: успеть отдохнуть и «набраться» новых впечатлений.





У школьников островного региона появился шанс не только хорошо отдохнуть в дни летних каникул, но и заметно улучшить свои спортивные показатели. В этом вновь помогает сезон дворового спорта «Мой спортивный двор». Вот она — пропаганда здорового образа жизни, которая на деле и с детства «прививает» школьникам любовь к спорту. По словам Андрея Хапочкина, одного из авторов проекта «Спорт против подворотни», программа с каждым сезоном «расширяется», и к традиционным занятиям — показательным выступлениям воспитанников спортивных федераций, детских и молодежных творческих клубов и объединений, которые своим примером «заражают» своих сверстников и пропагандируют спорт, присоединились активисты проекта «Здоровое будущее».





«Знаете, что радует больше всего? Это тот отклик, который мы получаем от жителей – столько заявок от сахалинцев приехать именно к ним во двор. Проект становится популярным, значит, это именно то, что и было нужно людям, и это очень приятно, — говорит Андрей Хапочкин. — К нашему проекту «Спорт против подворотни» присоединяются и наши друзья из других волонтерских движений, которые разделяют нашу главную цель. Это вовлечение детворы с самого раннего возраста в спортивную жизнь, чтобы она занимались физкультурой и спортом. Тем более для этого никуда особо далеко ходить не надо – мы сами приходим во дворы и этот метод оказался очень эффективным», — отметил собеседник. «Открытие» летнего сезона занятий проекта «Спорт против подворотни» состоялось в только что отремонтированном, после капитального ремонта, дворе дома по улице Комсомольская, 237 и 239 в Южно-Сахалинске.





Праздничная атмосфера, которую создали организаторы мероприятия «Центр молодежных инициатив», МБУ «Спортивный город» и актив проекта «Спорт против подворотни», порадовала участников и зрителей. Концертно-спортивная программа, рассчитанная на жителей всех возрастов, никого не оставила равнодушным. Получился настоящий праздник спорта и хорошего настроения. Для малышей была организована «интеллектуальная» тренировка — викторина о здоровом образе жизни и спорте, где за правильные ответы ребята получали сладкие призы.

«Мы решили в игровой форме рассказать детям и подросткам о том, как важно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим, заниматься спортом и стремиться заботиться о своем здоровье», — рассказала координатор проекта «Здоровое поколение» Ольга Викулова, - и так приятно, что наш формат по-домашнему «вписался» в этот замечательный проект, в котором мы будем участвовать и дальше».





А тем временем на дворовой спортивной площадке ребята из «Сахалинского воркаута» восхитили жителей своим мытарством на турниках и брусьях. Также множество аплодисментов «собрали» выступления тренеров и воспитанников Федерации Каратэ Киокусинкай, после которого все желающие смогли записываться в спортивные секции года. Так старт летнего сезона проекта «Спорт против подворотни» подарил прекрасную возможность жителям приобщиться к здоровому образу жизни. Далее программу продолжили мастер-классы волонтеров городского центра молодежных инициатив по созданию разнообразных фигурок из воздушных шаров, аквагрима, а также танцевальная разминка студии танца и фитнеса «Ямайка».

Мнение жителей о проекте, которые реализуется на Сахалине – однозначное. «Мы в восторге: весело, по-домашнему уютно», - говорили жители, - такой «спортивный десант» во дворы занимательный формат пропаганды здоровья и спорта, будем так держать!». Добавим, что подобные праздники, главная задача которых пропаганда спорта и здорового образа жизни, будут проходить во всех дворах.

Инна Эстрина