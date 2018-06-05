Новую универсальную спортплощадку открыли в поселке Зарубино Хасанского района, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Выступая с приветственным словом на церемонии открытия, глава Зарубинского городского поселения Олег Неглядов призвал жителей поселка активнее заниматься физкультурой, стремиться к высоким достижениям в спорте.

Официальная часть мероприятия завершилась традиционным разрезанием красной ленты, после чего с показательными номерами выступили воспитанники спортивных секций и творческих коллективов села Андреевка и поселка Зарубино.

С открытием универсальной спортивной площадки у местных жителей появилась возможность заниматься спортом круглый год. На ней можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, совершать пробежки, а зимой все желающие смогут кататься на коньках и проводить хоккейные турниры.

Отметим, универсальные спортплощадки строятся по всему региону в рамках краевой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2016-2020 годы». В настоящее время в эксплуатацию сдано более 60 площадок, строительство продолжается.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений президента России Владимира Путина.

Поддержку данного направления врио губернатора Андрей Тарасенко считает одной из приоритетных задач. За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморья увеличилась почти в два раза. Около трети населения края занимается спортом.

Екатерина Лапкина