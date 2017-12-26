Разрешение споров между автовладельцами и страховыми компаниями из-за ОСАГО упростят, сообщает «Deita.ru».

Верховный суд РФ готовит соответствующий проект постановления, согласно которому если клиент выбрал сервис не из предложенного списка, и страховая компания на это согласилась, она несет дальнейшую ответственность за все работы по ремонту.

Как пишут Известия, с 2017 года закон об ОСАГО, действующий в новой редакции, отмечает, что пострадавшие в ДТП преимущественно могут рассчитывать на ремонт автомобиля — так называемое натуральное возмещение, а не на компенсацию деньгами. Для этого страховые компании заключают соглашения со станциями техобслуживания, которые находятся не далее 50 километров от места аварии или жительства потерпевшего. Если же таковой не окажется, то автовладелец имеет право получить деньги. Претензии к качеству ремонта и его срокам предъявляются в страховую компанию. При этом потерпевший может выбрать сервис самостоятельно, если страховщик согласится.

Суд также подчеркивает, что ответственность за нарушение обязательств по ремонту автомобиля страховщик несет независимо от того, доплачивал ли владелец за него или нет.

Доплата требуется тогда, когда на ремонт не хватило лимита в 400 тысяч рублей, а человек изначально на него согласился. В таком случае Верховный Суд считает, что автовладелец может изменить решение и выбрать деньги, если диагностика в сервисе показала, что размер доплаты увеличился по сравнению с суммой, указанной в направлении от страховой компании.

По закону при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД выплата потерпевшему не должна превышать 50 тысяч рублей. Исключение составляют Москва, Петербург, Московская и Ленинградская область. Здесь выплаты могут достигать 400 тысяч, но и то при определенных условиях.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Верховный суд умерил аппетит автостраховщиков.

Таисия Масина