Способ сохранить здоровье самого важного органа - сердца - нашли ученые Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе, сообщает «Deita.ru».

Сердце очень подвержено износу, поэтому в преклонном возрасте, по мнению ученых, его нужно приводить в порядок. Для этого они разработали комплекс несложных упражнений и небольшой физической нагрузки. Они помогут поддержать нормальную активность сердца и сохранить нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы в целом.

Комплекс включает в себя дыхательную гимнастику, которая позволяет сердечным сокращениям достичь 95% пиковой скорости в течение четырех минут - с последующей трехминутной передышкой.

Исследование, длившееся 2 года, зафиксировало, как пишет Лайф, отличные показатели физической активности и здоровья сердечно-сосудистой системы - станки «насоса» для крови стали эластичнее почти на 30 процентов, а у людей старше 65-ти лет в 75% случаев врачи перестали фиксировать скачки резкого повышения давления.

Отмечается, что такая гимнастика показана не всем, перед ее применением ученые советуют обратиться за консультацией к кардиологу.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что найден эффективный способ омоложения.

Таисия Масина