Во Владивостоке неизвестные прокололи колеса десяткам автомобилей, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dps_vl, без колес остались десятки автомобилей по адресу Гризодубовой 51, Терешковой и в районе ост."Фрегат".

Пользователи соцсетей предположили, что в ситуации могут быть замешаны те, кто заинтересован в замене колес или в том, чтобы автолюбители пользовались платной автостоянкой.

Ранее DEITA.RU сообщало, во Владивостоке не повезло и владельцу элитного авто.

Виктор Бруевич