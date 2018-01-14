14 Январь 2018, 17:55
Сразу несколько десятков авто остались без колес во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Во Владивостоке неизвестные прокололи колеса десяткам автомобилей, сообщает DEITA.RU.
По информации источника dps_vl, без колес остались десятки автомобилей по адресу Гризодубовой 51, Терешковой и в районе ост."Фрегат".
Пользователи соцсетей предположили, что в ситуации могут быть замешаны те, кто заинтересован в замене колес или в том, чтобы автолюбители пользовались платной автостоянкой.
Ранее DEITA.RU сообщало, во Владивостоке не повезло и владельцу элитного авто.
Виктор Бруевич