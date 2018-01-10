Национальные запасы пресной воды в США подвергаются опасности, сообщает «Deita.ru».

Это связано с тем, что в реках растет уровень содержания солей и тяжелых минеральных веществ. Как пишет научный журнал Science, бездумное использование "химии" американцами вообще может привести к нарушению экологического баланса и непоправимому урону питьевой воде.

Основными источниками загрязнения пресноводных рек являются дорожные соли, антиобледенители, а также минеральные удобрения, которые используются в сельском хозяйстве США в таких количествах, что они растеклись по подземным рекам уже на огромные территории.

Однако, как уверяют ученые, выход есть. Нужно заменить по всей стране старые свинцовые трубы в водопроводах, обновить солевое оборудование и использовать современные и более безопасные рассолы вместо гранулированных солей на дорогах.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жители одного из районов Владивостока остались без воды и тепла.

Таисия Масина

