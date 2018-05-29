США не будут вводить новые ограничительные меры в отношении Пхеньяна, сообщает DEITA.RU.

Как передает телеканал CNBC, так будет до проведения переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее некоторые СМИ написали, что США 29 мая могут объявить о новых санкциях в отношении Северной Кореи. В этом случае под ограничительные меры попадет около 30 объектов, включая российские и китайские компании.

Сейчас стороны готовятся к саммиту на высшем уровне, который должен пройти в Сингапуре 12 июня.



Ирина Петрова