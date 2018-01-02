Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к нации заявил, что США не смогут начать войну с Северной Кореей, сообщает «Deita.ru».



Все потому, что ядерная кнопка, по словам корейского государственного деятеля, постоянно находится на его столе, а это значит, что "вся территория США окажется в зоне поражения", если Пхеньян решит нанести ядерный удар.

"Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны", - отмечает Ким Чен Ын. Кроме того, он призвал к ускорению массового производства ядерных боеголовок и баллистических ракет, а также заявил о финальной стадии подготовки к пуску межконтинентальной баллистической ракеты.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Ким Чен Ын сделал заявление по поводу Олимпиады в Пхенчхане.

Таисия Масина