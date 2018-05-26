Россия успешно провела секретные испытания системы противовоздушной обороны новейшего поколения С-500, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 километра, что почти на 80 километров больше, чем во время предыдущих тестов. Кроме того, ЗРС способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35.

По словам как военного и политического эксперта фонда «Народная дипломатия», представителя экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергея Простакова, системы — предшественники С-500 создали России репутацию производителя лучших зенитно-ракетных систем вооружения в мире, поэтому пристальное внимание американцев к испытаниям С-500 вполне понятно. Благодаря своей эффективности комплекс вполне может создать надежную защиту от воздушного нападения любого неприятеля.

Как пишет РИА ФАН, США обеспокоены появлением у России подобного оружия, так как боятся утратить репутацию сильнейшей военной державы, которая не имеет достойного противника.

Таисия Масина