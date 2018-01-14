Вашингтон стремится восстановить отношения с Москвой, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали власти США.

О стремлении создать, а точнее восстановить условия, необходимые для формирования глубокого доверия с нынешней Россией говорится в части ядерной доктрины США. При этом в документе американцы обвиняют Москву в том, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как пишет РИА ФАН, США известны своими противоречивыми заявлениями в адрес России. Вашингтон постоянно нарушает договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что новая стратегия Вашингтона, несмотря на то, что в США заявляют о ее оборонительном характере, носит наступательный и агрессивный характер. В частности, Вашингтон уже использует ракеты-мишени, что ведет к разрушению ДРСМД

Екатерина Лапкина