На «агрессивное поведение» России возле границ Норвегии пожаловался своему американскому коллеге министр обороны королевства Франк Бакке-Йенсен, сообщает DEITA.RU.

Это, по мнению военного обозревателя Александра Жилина, говорит о работе европейцев на американскую военную доктрину. Жалобу Бакке-Йенсена надо рассматривать в контексте радикального перевооружения армии США, которое проводит Дональд Трамп, считает эксперт.

Вместе с тем, как пишет РИА ФАН, Россия ведет себя «совершенно нормально», потому что проводит военные учения, которые так напугали норвежцев, на своей территории, не переходит границы, не делает действительно того, что могло бы испугать соседей.

Что касается перевооружения, которое носит чисто коммерческий характер, здесь, по словам Жилина, нужна легенда прикрытия, потому что это колоссальный дорогостоящий проект, и налогоплательщики должны верить, что он необходим. Наиболее подходящий вариант - что Россия — варвар, и надо от нее спасаться. В связи с этим, страны первого эшелона, а именно Германия, Франция, Италия и другие, подвергнутся колоссальному давлению и принуждению к покупке новых образцов американского оружия, уверен эксперт.

Таисия Масина