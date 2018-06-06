США заявили о том, что начали разрабатывать перспективное маломощное ядерное оружие для «сдерживания России», сообщает DEITA.RU.

Речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок. Как пишет РИА ФАН, в Пентагоне предполагают, что разработка маломощного оружия -это важный фактор «сдерживания России» посредством тактики «эскалации для деэскалации» ситуации.

Как пояснил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, гонка вооружений — это стимул для развития предприятий ВПК, оборонной науки, а также мощный катализатор для развития экономики в целом, поэтому в условиях торговых войн правительство США и заинтересовано в дополнительном разогреве американской промышленности. Он отметил, что запуск новой ядерной программы дает администрации Дональда Трампа сделать это за счет бюджетных средств через государственные заказы. Кроме того, это и новые рабочие места, что особенно важно для правящих республиканцев накануне промежуточных выборов в США в ноябре текущего года.

Американским концернам и банкам также интересны новые оборонные заказы, так как в этом случае их прибыли вырастут. Существует в данной ситуации и политический интерес, уверен Соловейчик - в очередной раз поугрожать потенциальным конкурентам США по всему миру, не исключая и КНР, и РФ, равно как и Ирану и КНДР.

Для России планы Пентагона неприятны, но не более того. Ядерный потенциал России позволяет обеспечить необходимый уровень ядерного сдерживания.

Таисия Масина