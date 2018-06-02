Соединенные Штаты Америки стремятся к сотрудничеству с Россией и Китаем, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.

По словам главы Пентагона, Вашингтон стремится в том, чтобы преодолеть все разногласия с Москвой и перейти на новый этап взаимодействия.

«Наш взгляд — с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать — это то, чего мы не хотим», — сказал Джеймс Мэттис во время своего выступления в Сингапуре.

Екатерина Лапкина