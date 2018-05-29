Эксперты по отношениям рассказали, какие ошибки люди совершают в отношениях, сообщает DEITA.RU.

1.Вы ставите партнера выше всего в жизни

«Если вы ставите партнера по приоритетам выше себя, то это ошибка. Потому что это приводит к дисбалансу энергии в вашей жизни. Если что-то случится или партнер оставит вас, то у вас не будет причин вставать по утрам», - рассказывает эксперт по отношениям Одри Хоуп.

2. Вы пытаетесь спасти или изменить кого-то

«Много раз человек может чувствовать, что он способен изменить своего партнера или помочь ему и спасти. Как только вы перестанете брать на себя ответственность за другого человека, вы почувствуете себя лучше в этих отношениях, потому что с вас спадет ненужное давление», - говорит семейный терапевт Лиса Бахар.

3. Вы слишком быстро начинаете жить вместе

«Люди часто обращаются ко мне за советом, потому что они сходили на парочку свиданий, а потом съехались через несколько месяцев. Потом они смогли получше узнать другого человека, и они не счастливы. Выждите год перед тем, как съехаться. Как минимум. Может казаться, что это достаточно много, особенно если вы дико влюблены, но совместное проживание и построение долгосрочных отношений неразрывно связаны с совместимостью и наличием общих ценностей, нежели с химией», - утверждает Эйприл Мэсини, эксперт по отношениям.

4. Вы находите слишком много компромиссов

«Постоянно находить компромисс – означает отход от собственных убеждений одного из партнеров, чтобы удовлетворить второго. В конце концов, если оба идут на компромисс, оба не будут до конца удовлетворены. Поэтому придерживайтесь того, чего хотите, даже если это означает, что вы не будете проводить все время вместе с партнером», - советует эксперт Карэн Хартманн.

5. Вы делитесь всеми подробностями ваших отношений в соцсетях

«Ваши отношения – часть вашей личной жизни. А личное должно оставаться личным. Если вы делитесь всеми деталями личной жизни в Вконтакте илиInstagram, вы не оставляете ничего сокровенного для вас двоих», - говорит бывший адвокат по разводам Саманта Тэйбл.

6. Вы никогда не ссоритесь

«Избегание конфликтов ведет к горечи и обидам в будущем. А это в свою очередь ведет к значительным проблемам в отношениях, потому что мы не можем исправить проблему, о существовании которой не знаем», - говорит семейный терапевт Джим Сейболд.

7. Вы ревнуете

«Ревность романтизируют в нашей культуре. Принято считать, что другой человек наверняка любит вас, если заботится о том, с кем вы разговариваете. Напротив, ревность показывает недостаток доверия и уважения. Она связана с доминированием и контролем», - утверждает эксперт по отношениям Синтия Д’Амур.

8. Вы сравниваете ваши отношения с отношениями других людей

«Я видела бессчетное количество женщин, которые считали, что они подбадривали своего бойфренда или мужа стать лучше, вести себя лучше, выглядеть лучше и так далее. Сравнивая их с другими. Приводя в пример отношения других людей. Но это неправильно. Подмечание доброты и потенциала вашего партнера гораздо более продуктивно», - рассказывает писатель Мора Суини.

9. Вы говорите, что не можете жизнь без него\неё

«Вы так увлечены и влюблены, что хотите провести вместе каждую минуту. Это опасно, потому что оказывает слишком большое давление на партнера. Понимаете, если я не могу функционировать без моего мужа, тогда я не научилась быть самодостаточной и должна полагаться на кого-то, чтобы быть счастливой. Это просто невозможно и нездорОво», - сказала писательница Стейси Грин.

10. Вы говорите: «Ты дополняешь меня»

«Вы и только вы можете сделать себя цельным», - считает основательница Elite Dating Managers Изабель Джеймс.

Алина Калинина