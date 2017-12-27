Страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, будут увеличены на 3,7% с 1 января 2018 года, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

По данным ведомства, размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

Повышение пенсий будет продолжаться и дальше. К примеру , социальные с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что накопительную часть пенсии заморозили до 2020 года.

Таисия Масина