По предварительным данным, не выдержало сердце, сообщает DEITA.RU.

Трагедия в приморском роддоме случилась накануне. Как уже рассказывало DEITA.RU, многодетная мать, которой было 42 года, скончалась спустя сутки после родов в Находке. Сами роды прошли благополучно – женщина самостоятельно родила здоровую девочку. Находясь в послеродовом отделении, не жаловалась на состояние здоровья и была переведена в палату.

В находкинском роддоме работает межведомственная комиссия с привлечением главного внештатного акушера-гинеколога Приморского края.

Как выяснило агентство, предварительный диагноз – инфаркт миокарда задней стенки, но общая экспертиза будет готова только через несколько дней. Тогда и станет известна точная причина смерти.

Инна Эстрина