Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту нападения на медсестру, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Вчера, 10 января, в поликлинике №4 города Владивостока мужчина напал на медсестру и нанёс ей удары острым предметом по разным частям тела. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследованная проверка.

Мужчина задержан, пострадавшей оказана медпомощь.

По предварительным данным, мужчина напал на свою знакомую по мотивам ревности.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что накануне в кафе Артема неизвестный напал на 17-летнего подростка. Юноша госпитализирован с травмой грудной клетки от выстрела из травматического пистолета.

Екатерина Лапкина