В понедельник, 15 января, водитель внедорожника попал в серьезную аварию на территории краевого управления ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в 11 часов 40 минут на территории административного городка Госавтоинспекции Приморского края по проспекту 100-летия Владивостоку, 148 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В результате автоаварии никто не пострадал. Дорогое авто получило механические повреждения.

На момент ДТП стаж вождения 46-летнего водителя Land Cruiser составил 18 лет.

В данном происшествии нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилиста не выявлено. Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что, по словам водителя, все началось неожиданно. Джип начал газовать, разогнался, вылетел на газон, после чего врезался в торец здания. «Я ничего не смог сделать в данной ситуации - ручка автомата ходила ходуном, ни одна передача не включалась», — рассказал водитель.

Екатерина Лапкина