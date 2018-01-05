Представители департамента здравоохранения Приморского края проинформировали, что в Кировской центральной районной больнице на лечении остаются четверо детей, которые получили ожоги из-за порыва трубы отопления в санатории «50 лет СССР», об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморья

После инцидента в районную больницу поступило одиннадцать человек - из них десять детей и один взрослый – охранник санатория. Как рассказали в ведомстве, «Пять детей после оказания амбулаторной помощи отправлены обратно в санаторий, ещё одного ребёнка родители забрали домой в Уссурийск. Также отпущен и охранник санатория».

Четверым детям, которые сейчас находятся в больнице - двенадцать, тринадцать и четырнадцать лет. Состояние детей, по словам специалистов, удовлетворительное, температуры нет. У них диагностированы ожоги первой и второй степени кистей рук и стоп. Схемы их лечения согласованы с главным комбутологом ожогового центра ФМБА России.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что происшествие случилось 4 января, в 05.30 на втором этаже жилого корпуса санатории «50 лет СССР» в посёлке Горные Ключи Кировского района. Здесь произошел прорыв стояка отопления.

Охранник стал сразу же перекрывать стояк и открывать окна для выхода пара из помещения, в результате чего и получил ожоги. Вода с коридора стала попадать в спальные комнаты, и те, кто вставал с кроватей, также обожгли ноги.

В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.



Таисия Масина



