Эксперты прокомментировали действия убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко и его возможные мотивы, сообщает DEITA.RU.

Напомним, его убили в Киеве на пороге собственной квартиры, трижды выстрелив в спину. Журналист скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Как рассказали специалисты, о профессионализме убийцы судить пока рано. Выстрелы в спину могут означать, что он либо заходил следом за жертвой, либо ждал в подъезде. Как пишет 360tv, оценивая преступление по результату, можно сказать, что убийство спланировано хорошо.

Известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, что заказчика убийства необходимо искать среди тех, чьи дела вел журналист и о чем он писал. Также эксперт обратил внимание на то, что после нескольких выстрелов Бабченко остался жив, что говорит о непрофессиональных действиях киллера. Скорее всего, предположил Виноградов, это какой-то человек, лично обиженный журналистом, скорее всего, и стрелял он сам.

Таисия Масина