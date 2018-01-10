Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Лазовском районе Приморья, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что егерь охотклуба «Медведь» задержал двух сотрудников ГИБДД, заподозрив их в браконьерстве.

Как рассказали в ведомстве, 4 января в дежурную часть поступило сообщение гражданина о том, что по автодороге, превышая скорость, движется автомобиль. На указанный участок был направлен наряд ДПС.

Во время проверки инспекторы ГИБДД услышали звуки выстрела и обнаружили автомашину Nissan Safari. Водитель предъявил удостоверение егеря охотобщества. Во внедорожнике на заднем сидении было найдено заряженное охотничье ружье в расчехленном виде со снаряженным магазином.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол по статье «Нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему» КоАП РФ.

Что касается информации о совершении сотрудниками ГИБДД противоправных действий, размещенной в СМИ. Если информация найдет подтверждение в ходе проверки, гаишники понесут наказание. Их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В случае если сообщение мужчины не найдет своего подтверждения, его привлекут к установленной законом ответственности.

Екатерина Лапкина