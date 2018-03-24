Продемонстрированы возможности новейших образцов российского вооружения, о которых говорил президент России Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что Россия была вынуждена разработать новые образцы оружия для обеспечения безопасности государства, а также для восстановления ядерного паритета в мире, который нарушили США и НАТО, в результате развертывания системы противоракетной обороны у российских границ.

Как пишет РИА ФАН, речь идет о гиперзвуковой ракете «Кинжал», а также о межконтинентальной ракете «Сармат», которая способна нести более 20 боевых блоков. Кроме того, показаны возможности гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», блоки которого способны маневрировать на пути к цели. Также раскрыты характеристики новой крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Таисия Масина