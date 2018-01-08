Начало каждого нового года у многих ассоциируется с началом новой жизни. С кучей планов, дел, целей и задач, успеть выполнить которые нужно уже в текущем году. Кроме этого, у каждого из нас есть свои ожидания и надежды. Deita.ru решило выяснить у жителей Приморья, а чего же они больше всего ждут от 2018 года?

Ксения, 18 лет, студентка

В этом году я хочу сделать упор на учебу. Соответственно жду, что мои бессонные ночи будут вознаграждены сданными сессиями. Также хотелось бы больше времени посвятить своему увлечению - рисованию. Идей и планов в этом направлении множество, только вот реализация хромает. А все из-за недостатка времени. Вот поэтому хочется, чтобы 2018 год протекал не так стремительно.

Илья, 31 год, менеджер

Ожидаю отдыха. Мы с семьёй как раз собрались махнуть весной в отпуск. Поэтому сейчас это самое главное, чего я жду от 2018 года. Потому что если снова не удастся отдохнуть, то ничего хорошего мне от него уже ждать не придется.

Максим, 26 лет, юрист

Банально, но от 2018 года хочется какой-то душевности. Чтобы близкие были здоровы, чтобы на работе все удавалось, чтобы в отношениях с любимой женщиной был полный порядок. Чтобы в течение всего года было больше положительных и хороших событий.



Иван Викторович, 65 лет, пенсионер

Жду от этого года здоровья покрепче. Это самое главное. Чтобы у детей и внуков все в порядке было. Ну и в стране, и в мире, чтобы было поменьше бардака. Особенно у нас. А то в прошлом году как-то не особо: кто чем занимался, только не народом.

Софья, 29 лет, фитнес-инструктор

Я особо ничего не жду от 2018 года. Мы же не знаем точно, что именно он нам принесет. Хотелось бы, конечно, чтобы разочарований было поменьше, а удовлетворения больше. Но мы можем только предполагать, как все выйдет. Вот чего я точно ожидаю, так это скорых Олимпийских игр. Учитывая положение наших спортсменов, болеть я за них буду с тройной отдачей.

Олег, 35 лет, предприниматель

Помните у Цоя: "Мы ждём перемен". Вот именно этого и жду. В первую очередь, хочется качественных изменений в стране, в сторону улучшения. Потому что последний годы не внушают никакого оптимизма: тоска и безнадёга. Живём, как в пузыре гнойном, который вот-вот должен лопнуть. Надеюсь, в этом году это все же произойдет.

Мария, 25 лет, продавец-консультант

Знаете, я девушка одинокая, поэтому мои ожидания на этот год вполне понятны. А ещё мне очень хочется наконец-то получить водительские права. Сначала пусть будут они, а затем все остальное - любовь, богатство, слава.

Вадим, 23 года, официант

Я очень давно хочу завести собаку - хаски. Пока не выходит. Может, в год собаки мне удастся это сделать? А вообще ожидаю от 2018 года адекватности. Кажется, в прошлом году ее многим людям не хватало, а жаль. Пусть в 2018 году ее станет побольше.

Андрей, 27 лет, юрисконсульт

Ожидать чего-то хорошего от 2018 года - дело неблагодарное. Я буду просто жить, работать, радоваться по возможности, и делать то, что в моих силах. Хочешь изменить планету - начни с себя. Хотя регулярно мы и сталкиваемся с тем, на что повлиять просто не состоянии. Ну это, друг, Россия! Здесь наши ожидания редко оправдываются. Поэтому легче направить энергию туда, где у тебя получится сделать хоть что-то. И продолжать верить, что социальные, духовные и политические перемены настанут.

Оксана, 28 лет, педагог

А, собственно, чего можно от него ждать? Что хорошего будет больше, чем плохого. Конечно, хочется стать только лучше за этот год и достигнуть новых высот.

Юлия, 29 лет, финансист

Большинство моих ожиданий на этот год связано с работой. Может это навязчивая идея, но для меня важно получить повышение и одержать долгожданную победу на корпоративном конкурсе лучших сотрудников. В прошлом году, к сожалению, не удалось завоевать номинацию. Поэтому в этот раз я надеюсь на успех. По крайней мере, я проделала большую работу, чтобы стать лучшей в своём деле. И для меня важно, чтобы мои усилия были отмечены и поощрены.

Андрей Горюнов