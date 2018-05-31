Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко наградил обладателей стипендии осеннего семестра 2017-2018 учебного года, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Более 260 студентов из семи ведущих вузов края собралось в большом зале администрации Приморского края. Глава региона поздравил самых активных и успешных, отметив, что стипендия – первые собственным трудом заработанные деньги, небольшое подспорье. Он подчеркнул: «Это заслуженная награда за ваши успехи в учебе. Сегодня на работу в первую очередь берут отличников. Потому что, если у вас есть красный диплом, медаль – значит вы умеете сосредоточиться на работе. Сейчас размер стипендии символичен, но в будущем мы постараемся сделать еще грант для лучших из лучших».

Во время торжественной церемонии награждения Андрей Тарасенко лично вручил каждому стипендиату свидетельство и памятный знак.

Напомним, стипендия выплачивается за особые успехи в научно-исследовательской, спортивной, культурно-общественной, иной деятельности и активное участие в жизни региона. В среднем, конкурс на губернаторскую стипендию составляет семь человек. Размер стипендии составляет 5555 рублей.



С 2016 года претендовать на стипендию губернатора в три тысячи рублей каждый месяц могут и школьники. Для этого ребятам необходимо не только учиться на «четыре» и «пять», но и иметь награды за победу в международных, всероссийских и региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях или выставках.



Таисия Масина