В этом году в Приморье внутрикраевые авиарейсы впервые будут выполняться по скорректированным графикам в соответствии с сезонами. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такую меру ввели, детально изучив пассажиропоток по популярным направлениям, сообщили Deita.ru в АПК.

По словам начальника отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта Григория Плотницкого, низким периодом для полётов по краю, когда падает число пассажиров, считается начало октября – конец апреля, высокий сезон – с 1 мая по 30 сентября.

Изменения коснутся расписания четырёх авиарейсов. Так, в летний период увеличится частота полётов из Владивостока в Дальнегорск и обратно. Сейчас этот рейс выполняется семь раз в неделю, летом он будет летать девять раз в неделю.

С 1 января также увеличивается число рейсов из Владивостока в посёлок Пластун и обратно – с двух до трёх раз в неделю. Также летом увеличится число рейсов в Преображение. Сейчас они выполняются пять раз в неделю, а в высокий сезон будет еженедельно по шесть рейсов.

Снизится число рейсов в Кавалерово из Владивостока в низкий сезон. В прошлом году этот рейс летал десять раз в неделю, сейчас в низкий сезон он летает семь раз, в высокий сезон – по-прежнему десять раз. Все эти рейсы выполняются на самолётах DHC-6 авиакомпанией «Аврора».

Неизменным останется расписание рейсов Терней-Светлая-Терней (четыре раза в неделю), Терней-Амгу-Терней (один раз в неделю), Терней-Единка-Терней (один раз в неделю), Владивосток-Дальнереченск-Владивосток (четыре раза в неделю).

Также без изменений в расписании по одному разу в неделю продолжит летать вертолёт Ми-8 по маршрутам Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая –Агзу – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней и Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней. По привычному расписанию будет летать и самолёт Ан-2 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга – Единка –Охотничий – Олон – Дальнереченск – один раз в неделю.

Михаил Грач