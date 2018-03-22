Во Владивостоке началось обсуждение подготовки школ к новому учебному году, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Основную часть работы, как и все предыдущие годы, проведут специалисты управления образования администрации Владивостока.

Например, в этом году в школах и детских садах запланированы ремонтные работы, огнезащитная обработка чердаков. В ряде школ поменяют огнетушители, в некоторых будут заменены мебель и оборудование для пищеблоков.



Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, при необходимости будет обновлена дорожная разметка.



Михаил Грач