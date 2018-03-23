Выяснилось, что хотел сделать с полученной взяткой первый заместитель главы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров, сообщает DEITA.RU.



Оказывается, как пишет РГ, обвиняемый планировал сжечь полученные "за покровительство" деньги. По данным следствия, Федоров за последние два года получил от бизнесмена, владеющего компанией ЗАО "Дальзавод-Терминал", не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов.

На данный момент Сергей Федоров содержится под стражей, бизнесмен Родион Тихонов также арестован.



Таисия Масина