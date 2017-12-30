Последняя рабочая пятница уходящего года закончится у президента России Владимира Путина в семь часов вечера, сообщает «Deita.ru».

Затем, как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства предпочитает не изменять традиции и встретит Новый год дома в кругу близких и друзей.

Как пишет РИА ФАН, Песков также поделился, что для Владимира Путина "это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Путин и Межонов стали Дедами морозами для приморского мальчика.

Таисия Масина



