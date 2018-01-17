В пятницу, 19 января, в праздник Крещения Господня, в Приморье пройдут Крещенские богослужения и освящение воды, сообщает DEITA.RU.

О том, где и когда состоятся религиозные обряды, DEITA.RU рассказали во Владивостокской епархии.

Расписание богослужений митрополита Вениамина:

В Крещенский сочельник, 18 января 2018 года, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершит Божественную литургию в храме Святого Богоявления в Артеме (ул. Кирова, 19/1); богослужение начнётся в 8.00 с Царских часов.

"По совершении Литургии Его Высокопреосвященство совершит Великое освящение воды", - рассказали в епархии.

18 января в 16.00 - Всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе.

В пятницу, 19 января, в праздник Крещения Господня, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавит в Покровском кафедральном соборе Владивостока праздничную Божественную литургию, начало в 9.00. Затем состоится Великое освящение воды.

Богослужения в храмах I благочиния Владивостокской епархии:

В Покровском кафедральном соборе Владивостока (Океанский пр-т, 44) бассейн для купания устанавливать не будут.

18 января в 7.00 – Царские часы, Божественная литургия и великое освящение воды. В 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 06.15 – ранняя праздничная Божественная литургия и Великое освящение воды.

8.30 – поздняя Божественная литургия и великое освящение воды

В храме Успения Божией Матери

18 января, четверг, Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) - 8.00 - Царские часы, изобразительные, вечерня с Литургией свт. Василия Великого, Великое освящение воды. 16.00 - Всенощное бдение.

19 января, пятница, в 00.00 - Божественная Литургия, Великое освящение воды. 9.00 - Поздняя Божественная Литургия, Великое освящение воды.

Храм Казанской иконы пресвятой Богородицы (ул. Верхнепортовая, 72):

18 января – 08.00 – навечерие Богоявления, Царские часы, Божественная литургия, по завершении которой освящение воды, 17.00 – Всенощное бдение;

19 января – 08.00 – Божественная литургия, по окончании великое освящение воды в храме, 17.00 – Всенощное бдение.

Свято-Серафимовский мужской монастырь на о. Русский

(г. Владивосток, о. Русский, ул. Подножье, 9/1. Автобус № 29 остановка «Подножье»).

18 января – 09.00 – Божественная литургия, Великое освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 09.30 – Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.

19 января с 12.00 часов — освящение Иордани в бухте Новик (Иордань готовят местные жители).

Храм прихода Преображения Господня (рядом с местом возведения Преображенского кафедрального собора)

Чт., 18.01.18 – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские часы. Литургия (8:00). После Литургии — освящение воды.

Вечернее богослужение (16:00).

Пт., 19.01.18 – Богоявление. Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Часы. Литургия (8:00). После Литургии — освящение воды.

Храм в честь апостола Андрея Первозванного (ТОФ) на Корабельной набережной.

18 января - вечерня в 16.00.

В полночь на 19 января начнётся Божественная литургия. По окончании - Великое освящение воды.

Настоятель храма иерей Сергий Галанов в 12.00 дня 19 января освятит Иордань в Яхт-клубе "Семь футов" ул. Лейтенанта Шмидта, 17.

Храм в честь святого апостола Андрея Первозванного (бухта Тихая)

18 января - 8.00 - Божественная литургия, по окончании Великое освящение воды. В 16.00 - вечернее богослужение.



19 января около 1 часа ночи - Водосвятный молебен. В храме ночью будет организована купель.

19 января - 8.00 - Божественная литургия. По окончании Великое освящение воды. В 16.00 - вечернее богослужение.

Храм святых Кирилла и Мефодия при Православной гимназии

(Владивосток, ул.Бородинская, 25)

18 января – 07.40 – Божественная литургия, по окончании Великое освящение воды.

19 января – 00.00 – Божественная литургия, по окончании Великое освящение воды; 08.40 – поздняя Литургия, по окончании Великое освящение воды.

Храм новомучеников и исповедников Церкви Русской (город Владивосток, улица Шуйская, 23-А – Русская,8)

17 января – в 16.00 – Всенощное бдение.

18 января – 07.30 – Божественная литургия, Великое освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение

19 января – 07.30 – Божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды.

Храм в честь иконы Божией Матери "Порт-Артурская" (ул. Фастовская, у Оперного театра)

17 января в 17.00 - Вечерняя. 18 января - 09.00 - Царские часы. Литургия. Великое освящение воды. 17.00 - Всенощное бдение

19 января - 09.00 - Литургия. Великое освящение воды.

Угловое. Храм Покрова Божией Матери

18 января - в 8.00 Божественная литургия. По окончании Великое освящение воды. Раздача воды во дворе храма.

19 января - в 8.00. Божественная литургия. По окончании Великое освящение воды. Раздача воды во дворе храма.

Марфо-Мариинский женский монастырь на Седанке

18 января - 9.00 - Божественная литургия, по окончании Великое освящение воды.

19 января - 9.00 - Божественная литургия. В 13.00 - Великое освящение воды.

Уссурийск. Храм Покрова Божией Матери

В полночь с 18 на 19 января на базе "Южная" (микрорайон "Радужный") состоится водосвятный молебен и будет освящена купель-Иордань.



Покровка. Храм Покрова Божией Матери



18 января в 23.30 водосвятный молебен на озере возле храма и организована купель-Иордань.

Спасск-Дальний. с. Спасское, Храм Вознесения Господня

18 января протоиерей Владимир Капитанюк совершит Божественную Литургию в храме Вознесения Господня (с. Спасское, ул. Комсомольская, 93-а); начало в 9.00. Затем в храме состоится Великое освящение воды. В 15 часов – Всенощное бдение.

19 января, в праздник Крещения Господня, в 9.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

На озере Петросянцево, расположенном в городской черте, протоиерей Владимир Капитанюк совершит в 12 часов дня водосвятный молебен, после чего до 15 часов в освящённой «Иордани» состоится купание. Выезд на озеро на своём транспорте.

Как сказала Ирина Юрьевна Карайбеда, помощник по социальной работе VI благочиния, для освящения воды в храм будет привезена чистая артезианская вода.

Лучегорск. Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослущница"

18 января с 21.00 часа и до 2 часов ночи 19 января - освящение воды в купели-бассейне на территории храмового комплекса.

19 января в 09.00 - Водосвятный молебен возле храмового колодца. Учитывая массовое скопление людей в ночное и дневное время, пожелавших в праздник традиционно окунуться в крещенской купели на морозе, сделаны заявки в соответствующие службы: полицию, ДПС, на «скорую помощь» и МЧС для обеспечения общественного порядка.

19 января после освящения крещенской воды состоятся Таинство Крещения в Лучегорском храме, а затем выезды в села района, где есть приходы. Состоятся службы («обедницы» и освящения воды): Верхний Перевал, Светлогорье, Пожарское.

Ранее DEITA.RU сообщало, как жители Владивостока относятся к купанию на Крещение.



Виктор Бруевич